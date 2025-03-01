اشتباكات مسلحة وتوتر في جرمانا... وإسرائيل تتعهد بحماية الدروز

أطلقت قوات إدارة الأمن العام في سوريا حملة أمنية في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، بعد مقتل أحد عناصرها برصاص مسلحين، قيل إنهم من لواء "درع جرمانا"، و"لواء رجال الكرامة".



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وقالت إدارة الأمن العام اليوم السبت: إن "الأمور تتجه نحو الحل"، بعد أنباء عن اتفاق سيفضي إلى تسليم القاتل، فضلًا عن تسليم سلاح بعض المقاتلين الموجودين داخل هذه المنطقة، والسماح بانتشار قوات الأمن.



لا تزال قوات الأمن العام تنتشر في محيط منطقة جرمانا، وتقوم بعمليات تفتيش دوري، وتمنع حمل السلاح. وتشهد منطقة جرمانا هدوءًا حذرًا بعد تصريحات لقوات الأمن العام قالت فيها إنها تتفاوض مع المسؤولين عن منطقة جرمانا.وقالت إدارة الأمن العام اليوم السبت: إن "الأمور تتجه نحو الحل"، بعد أنباء عن اتفاق سيفضي إلى تسليم القاتل، فضلًا عن تسليم سلاح بعض المقاتلين الموجودين داخل هذه المنطقة، والسماح بانتشار قوات الأمن.لا تزال قوات الأمن العام تنتشر في محيط منطقة جرمانا، وتقوم بعمليات تفتيش دوري، وتمنع حمل السلاح.

وأصدر وجهاء ومشايخ مدينة جرمانا، بيانا أعلنوا فيه إدانتهم للاعتداء على عناصر الأمن العام، وطالبوا بمحاسبة المعتدين، فيما طلب وجهاء المدينة من عناصر الشرطة العودة إلى مخفر المدينة والتحقيق بالحادثة وإلقاء القبض على الفاعلين، مشددين على أنهم ملتزمون بحماية عناصر المخفر.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات وقعت "بسبب هجوم من طرف المليحة على أشخاص من جرمانا، ومقاتلين هجموا من طرف المليحة ما دفع اللجان الشعبية في المدينة والعقلاء للتدخل لتهدئة الوضع وحل النزاع، إلا أنه عقب الحادثة تم قتل الشاب من المليحة من قبل أهالي جرمانا".

تهديد إسرائيلي



ومن جانبها، هددت إسرائيل بالتدخل واستهداف قوات الأمن السورية في حال تواصل الاشتباكات ببلدة جرمانا، وذلك في بيان غير مسبوق صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية مساء السبت.



وأورد البيان، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، أوعزا للجيش بالاستعداد في ما اعتبراه "دفاعا" عن بلدة جرمانا.