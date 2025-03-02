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عربي-دولي

السيسي: لضرورة إعمار قطاع غزة من دون تهجير سكانه

Lebanon 24
02-03-2025 | 05:56
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جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تأكيده على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بسرعة، ومن دون تهجير الفلسطينيين.

وخلال استقباله مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتسوط دوبرافيكا سويتشا، شدد السيسي على أهمية دعم الاتحاد للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
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وتناول اللقاء، وفق بيان الرئاسة المصرية، التطورات في غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
 
كما شدد الرئيس المصري على السعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع من دون تهجير الفلسطينيين.

كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وأكدت المسؤولة الأوروبية على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرة إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومعربة عن تأييد الاتحاد للجهود المصرية في هذا المجال.
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