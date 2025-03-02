بالتفاصيل... هكذا انفجر الخلاف بين ترامب وزيلينسكي





وفي السر، يرى ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه مؤيد للرئيس السابق جو بايدن، و"ضعيف جاحد"، ومقدر له أن يخسر أمام روسيا.

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ويعتقد مستشارو ترامب أن زيلينسكي يرى ترامب على أنه مؤيد لبوتين، و"أحمق" مقدر له أن يجعله يخسر أمام روسيا.



وكان زيلينسكي قد تلقى ضربتين بالفعل قبل جلوسه مع ترامب وفانس. وكانت هذه هي الخلفية لمحادثة أصبحت ربما أكثر خلاف تلفزيوني ملحمي في السياسة الخارجية في التاريخ وهي الحجة التي هزت أوروبا وأظهرت بوضوح تحولًا حادًا في السياسة الخارجية الأميركية تجاه روسيا وفقا لـ"أكسيوس". كانت موجة الصراخ في المكتب البيضاوي يوم الجمعة صادمة، لكنها لم تكن مفاجئة للغاية لأي شخص قريب من الرئيس دونالد ترامب أو نائب الرئيس فانس.وفي السر، يرى ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه مؤيد للرئيس السابق جو بايدن، و"ضعيف جاحد"، ومقدر له أن يخسر أمام روسيا.ويعتقد مستشارو ترامب أن زيلينسكي يرى ترامب على أنه مؤيد لبوتين، و"أحمق" مقدر له أن يجعله يخسر أمام روسيا.وكان زيلينسكي قد تلقى ضربتين بالفعل قبل جلوسه مع ترامب وفانس. وكانت هذه هي الخلفية لمحادثة أصبحت ربما أكثر خلاف تلفزيوني ملحمي في السياسة الخارجية في التاريخ وهي الحجة التي هزت أوروبا وأظهرت بوضوح تحولًا حادًا في السياسة الخارجية الأميركية تجاه روسيا وفقا لـ"أكسيوس".

وبدأ الأمر بما اعتبره فريق ترامب توجيه ضربة ثالثة أخيرة ضد زيلينسكي: فقد اختلف علنًا مع فانس، الذي اتهم زيلينسكي بمحاولة "التظلم" أمام وسائل الإعلام. وقال فانس إن زيلينسكي لم يُظهر ما يكفي من الشكر للولايات المتحدة لتمويل دفاع أوكرانيا أو لترامب لمحاولته إحلال السلام.



وجاءت الضربة الثانية قبل اجتماع يوم الجمعة مباشرة، عندما وصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض بدون بدلة أو سترة، كما طلب منه، وقد اعتبر موظفو البيت الأبيض ذلك عدم احترام.



وجاءت الضربة الأولى، كما أوردتها "أكسيوس" لأول مرة، في 15 شباط، عندما انتقد زيلينسكي علنًا صفقة التعدين المقترحة مع أوكرانيا والتي ناقشها بشكل خاص في اليوم السابق في ميونيخ مع فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وكانت الخطة يوم الجمعة أن يوقع زيلينسكي على نسخة جديدة من الاتفاق كجزء من خطة لإنهاء الحرب لكن هذا لم يحدث.



وبحسب تقرير "أكسيوس" يرى ترامب الجغرافيا السياسية من حيث المفاوضات بين الدول القوية والشخصيات الكبيرة. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو مساوٍ في هذا النموذج لكن زيلينسكي زعيم دولة أصغر نجت بفضل السخاء الأميركي وليس غير ذلك. كما يتعامل ترامب مع السياسة مثل صفقة تجارية أو بصفته مالك كازينو سابق، كنوع من لعبة البوكر.



وفي لحظة التصادم أخبر ترامب زيلينسكي أنه ليست لديه أوراق ليلعبها أمام روسيا وليرد زيلينسكي: "أنا لا ألعب الورق. أنا جاد للغاية". رد ترامب: "أنت تلعب الورق. أنت تخاطر بحياة الملايين من الناس".



وكانت توقعات ترامب بالاحترام من قبل زيلينسكي عالية بشكل خاص بسبب المساعدات الضخمة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.



لكن كانت العلاقة بينهما متوترة منذ عام 2019، عندما تمت محاكمة ومحاولة عزل ترامب لمحاولته الاستفادة من زيلينسكي لتحقيق مكاسب سياسية ضد جو بايدن.

ولطالما شعر فانس بالكراهية تجاه زيلينسكي وتمويل معركة أوكرانيا ضد غزو روسيا. وفي سباقه لمجلس الشيوخ لعام 2022 في أوهايو، ترشح فانس على أساس إنهاء المساعدات لأوكرانيا.



وخلال الانتخابات الرئاسية، زار زيلينسكي مصنع أسلحة في بنسلفانيا ووقع على صواريخ مع الرئيس بايدن. واستشهد فانس بهذه الزيارة يوم الجمعة، متهمًا زيلينسكي بـ "القيام بحملة مع بايدن ضد الجمهوريين".



وكان الديمقراطيون والحلفاء الأوروبيون، الذين كانوا أكثر انحيازًا إلى بايدن من ترامب، مذهولين من مشهد المكتب البيضاوي وكيف بدا أن ترامب يتجاهل عدوان بوتين على أوكرانيا.



وقال مستشار كبير في البيت الأبيض إن زيلينسكي رفض قبول حقيقة أن الناس سئموا من تمويل هذه الحرب.. ويقول المنتقدون إن ترامب تصرف كشخصية غير رسمية أكثر من كونه رئيسًا أو ضابط إنفاذ قانون.



وحتى الآن، يبدو السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان ترامب وزيلينسكي قادرين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام لأوكرانيا. وإذا لم يحدث ذلك، فإن اشتباك يوم الجمعة قد يُسجَّل في تاريخ السياسة الخارجية الأميركية باعتباره أكثر أهمية مما يبدو بالفعل. (العربية)