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عربي-دولي

نتنياهو: مقترح ويتكوف ممر لمزيد من المفاوضات

Lebanon 24
02-03-2025 | 08:08
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تبنّت إطار وقف إطلاق النار الذي اقترحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووصفه بأنه "طريق لمزيد من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق".

وأوضح نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي: "إسرائيل تعتمد إطار مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، بشكل مؤقت، خلال شهر رمضان وعيد الفصح".
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وأضاف: "بموجب اقتراح ويتكوف، في اليوم الأول من الإطار، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن في مرحلة واحدة".

وتابع نتنياهو أنه "بحلول نهاية الإطار، إذا تم التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن الباقين في مرحلة واحدة".

وأضاف أن ويتكوف وصف الاقتراح بأنه "ممر لمفاوضات بشأن مرحلة ثانية"، وأن إسرائيل مستعدة للمشاركة في مثل هذه المحادثات. (سكاي نيوز)
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