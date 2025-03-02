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عربي-دولي

بعد تهديدات نتنياهو... إسرائيل تستعدّ لعمليّة عسكريّة في سوريا

Lebanon 24
02-03-2025 | 08:29
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ذكر موقع "الميادين" أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت تصريحات صدرت عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بخصوص بلدة جرمانا الواقعة جنوب شرق العاصمة السورية دمشق، وهدّد فيها بالتدخل "للدفاع عن الدروز" بعد توتر حدث بينهم وبين قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة.
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واعتبر معلق الشؤون العربية في القناة 12 الإسرائيلية، أوهاد حامو، أن ما نراه من التهديدات التي صدرت أمس، بالإضافة إلى التصريح السابق لنتنياهو والذي طلب فيه أن لا تدخل قوات الحكومة الجديدة إلى الجنوب السوري، اعتبر أنه "احتمال لفتح جبهة إضافية، إلى نقطة إضافية قد تجد إسرائيل نفسها تنجر إلى داخل دولة عربية، وفي هذه الحالة سوريا". 

وقال حامو: "التوتر بين الدروز والسلطة المركزية في دمشق ارتقى درجة، وحدث ذلك مساء أمس السبت في مدينة جرمانا، حيث تحاول قوات الجولاني السيطرة على المدينة الدرزية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن نتنياهو وكاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي "بالاستعداد للدفاع عن قرية جرمانا الدرزية الواقعة في ضواحي دمشق، والتي تتعرض حالياً لهجوم من قبل القوات السوري، حيث قال بيان صادر عنهما: "لن نسمح للنظام الإرهابي الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز. إذا أذى النظام الدروز، فسوف نؤذيه".

وفي معرض التعليقات على تصريح نتنياهو وكاتس، قال يانون ياتح، مراسل الشؤون العسكرية في قناة "نيوز 24" الإسرائيلية: "نتنياهو وكاتس أعلنا أنهما سيعتنيان بالدروز، قالا إنهما أصدرا توجيهات للجيش الاسرائيلي للعمل، وربما بهجمات تحذيرية، ضد النظام الجديد في سوريا إذا ما هاجم الدروز".

واعتبر أن "هذا تطور مهم جداً"، لأن "إسرائيل تريد أن تظهر هنا خطوة باتجاه أنها قوة عظمى مقابل سوريا الجديدة التي تتطور". 

بدوره، اعتبر أمير بار شالوم، معلق الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حديث نتنياهو "يعني أننا نتحدث عن سيطرة على أرض مهمة، وما زلنا في المرحلة الأولى ولا يوجد احتكاك مع قوات الجولاني، لكن احتكاكاً كهذا يمكن أن يحصل". 

وشرح موقف نتنياهو الجديد تجاه سوريا بالقول: "إسرائيل التزمت بالعمل عسكرياً عند أي مسّ بالدروز، أي أن إسرائيل تهيئ نفسها لعملية عسكرية على الأراضي السورية"، وأضاف "يمكن لنتنياهو فعل ذلك أيضاً لكن من دون أن يصرح". (الميادين)
 
 
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