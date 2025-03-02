ضبط مستودع في سوريا... شاهدوا بالصور ما عُثِرَ عليه في داخله

وزارة الداخلية: مديرية أمن حمص تتمكن من ضبط مستودع يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة كفر عبد بريف #حمص الشمالي، وذلك بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة وتمت مصادرة الذخائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. #سانا pic.twitter.com/3g3SbgSSsm
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 2, 2025
وزارة الداخلية: مديرية أمن حمص تتمكن من ضبط مستودع يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة كفر عبد بريف #حمص الشمالي، وذلك بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة وتمت مصادرة الذخائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. #سانا pic.twitter.com/3g3SbgSSsm