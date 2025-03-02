ضبط مستودع في سوريا... شاهدوا بالصور ما عُثِرَ عليه في داخله

أعلنت وزارة الداخلية السوريّة، أنّ مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على قذائف هاون بمختلف العيارات في بلدة كفر عبد في ريف حمص الشمالي، وذلك بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة.

وتمت مصادرة الذخائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.