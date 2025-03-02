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عربي-دولي

بريطانيا تدعم زيلينسكي بـ 5000 صاروخ

Lebanon 24
02-03-2025 | 13:12
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستخصص 6ر1 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بـ5000 آلاف صاروخ دفاع جوي، في إطار دعمها المستمر لكييف في مواجهة الهجمات الروسية.
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وأكد ستارمر أن دولا عدة أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من التحالف الأوروبي المزمع الذي يضم الدول الراغبة في مساعدة أوكرانيا، وذلك دون أن يذكر أسماء تلك الدول.


وأضاف ستارمر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة أوروبيين في لندن: "فيما يتعلق بتحالف الراغبين.. نعم.. أشارت دول عدة اليوم إلى أنها تريد أن تكون جزءا من الخطة التي نعمل على تطويرها".

وقال "سأترك لهم الإدلاء بتصريحاتهم الخاصة يشأن كيفية رغبتهم بالضبط في تقديم هذه المساهمة، لكننا تمكنا من المضي قدما في ذلك".

وكان ستارمر  قد أكد أن بلاده وفرنسا تعملان معا على "خطة لوقف القتال" بين أوكرانيا وروسيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "ستعمل المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال، وبعد ذلك سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة".

وأوضح ستارمر أنه على قناعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد التوصل لسلام دائم في أوكرانيا، رغم المشادة اللفظية مع نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، الجمعة. وكرر ستارمر تأكيده بأنه ستكون هناك حاجة لضمانات أمنية أميركية من أجل استمرار السلام.

والأحد، استضافت بريطانيا قمة للقادة الأوروبيين، لمناقشة حرب أوكرانيا وسبل إيقافها، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (سكاي نيوز)
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