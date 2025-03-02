نتنياهو يشكر ترامب على أسلحة "إنهاء المهمة" ضد محور إيران

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الشكر لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بسبب توفيره ما وصفها بالأسلحة اللازمة لمواجهة محور إيران.وشكر نتنياهو ترامب على توفيره أسلحة "إنهاء المهمة" ضد "محور إيران".وقال نتنياهو، في تصريح صحفي، إن إسرائيل تدعم بالكامل خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، مشيدا بالدور الذي لعبه في توفير الأسلحة لمواجهة التهديدات الإقليمية.وتابع نتنياهو: "أشكر الرئيس ترامب على توفير الأسلحة اللازمة لإنهاء المهمة ضد محور إيران"، مؤكدا أن ترامب كان أعظم صديق لإسرائيل.وأشار نتنياهو إلى أن خطة ويتكوف (ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي ترامب) تشمل إطلاق سراح نصف المختطفين على الفور وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما، مشددا على أن إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا لم تفرج عن الرهائن.وفي السياق ذاته، اتهم نتنياهو حركة حماس بعدم الالتزام بخطة وقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل أوقفت إدخال البضائع إلى غزة نتيجة عدم تنفيذ حماس لتعهداتها.وختم نتنياهو تصريحاته قائلا إن حماس رفضت خطة ويتكوف وقدمت مقترحا لا يمكن قبوله على الإطلاق. (سكاي نيوز)