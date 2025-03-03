المشادة بين ترامب وزيلينسكي.. هكذا علّق رئيس وزراء اليابان

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أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أن "طوكيو لا تنوي الانحياز إلى أي طرف لكنها ستبذل جهودها للحفاظ على مشاركة واشنطن في حل القضية الأوكرانية وتعزيز تماسك مجموعة السبع"، بحسب وكالة "نوفوستي".وردا على طلب من عضو برلماني بتعليق على الخلاف الذي حدث خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، قال إيشيبا خلال جلسة لجنة الميزانية في مجلس النواب: "بناء على ما رأيته في التلفزيون والأنباء، يطرح السؤال عن سبب حدوث ذلك. من الواضح أن الرئيس ترامب كانت لديه أفكاره الخاصة حول المسؤولية التي يجب أن تتحملها الولايات المتحدة، وما يجب عليه كرئيس أن يفعله لدافع الضرائب الأميركي. في هذا السياق، يبدو أن الجانب الأوكراني لم يقدم الفهم الكافي لما كان يتوقعه الرئيس ترامب على الأقل".وأسف لأن "موقف زيلينسكي حول سبل تحقيق السلام لم يحظَ بالدراسة الكافية في ظل ظروف يموت فيها العديد من الأشخاص".أضاف: "ليس لدينا نية لدعم أي من الطرفين، لكن تماسك مجموعة السبع هو الأهم، وإذا خرجت الولايات المتحدة من النقاش، هل سيتمكن المجتمع الدولي حقا من تحقيق حل؟ نحن كحكومة يابانية يجب أن نعزز الجهود للحفاظ على مشاركة الولايات المتحدة وتعزيز تماسك مجموعة السبع الكبار".