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عربي-دولي

اتهمته بالعمالة لموسكو... وزير الدفاع الأميركي يرد على هيلاري كلينتون بصورة

Lebanon 24
03-03-2025 | 01:54
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رد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على اتهامات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون له بالعمالة لموسكو بإعادة نشر "صورة تاريخية تجمعها بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف".

في وقت سابق، علقت هيلاري كلينتون على تقارير حول أمر وزير الدفاع بوقف أنشطة القيادة السيبرانية الأميركية ضد روسيا، واتهمت هيغسيث بالعمل لصالح موسكو.

ورداً على ذلك، نشر الوزير صورة لكلينتون مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكتب موقع "بي جاي ميديا": "تم التقاط هذه الصورة خلال محاولة هيلاري كلينتون الفاشلة لإعادة تشغيل العلاقات مع روسيا عندما كانت وزيرة خارجية في عهد باراك أوباما... بالطبع، فشل فريقها حتى في هذه المهمة البسيطة، حينما ترجم فريقها كلمة Restart "إعادة التشغيل أو إعادة التحميل" إلى "زياة الحمولة".

ووصف الموقع انتقادات الديمقراطيين لجهود إدارة ترامب لتحسين العلاقات مع موسكو بالنفاق.
 
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