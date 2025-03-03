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عربي-دولي

"أبواب الجحيم".. هذه خطوة إسرائيل المقبلة في غزة

Lebanon 24
03-03-2025 | 10:43
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هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتصعيد هجوم عسكري قوي على غزة، قائلاً إنه سيتم "فتح أبواب الجحيم" على المنطقة من خلال هجوم يؤدي إلى احتلالها وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترامب لتهجير سكانها. 
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جاء هذا التهديد بعد إعلان المؤسسة الأمنية في إسرائيل استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشار سموتريتش في تدوينة له عبر منصة "إكس" إلى قرار وقف المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى يتم تدميرها أو استسلامها الكامل، مع إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. وأضاف أن فتح "أبواب الجحيم" على العدو سيكون الخطوة التالية لضمان النصر الكامل. (ارم نيوز)
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