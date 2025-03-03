"فتح أبواب الجحيم".. وزير إسرائيلي يتحدث عن هجوم قوي وقاتل وسريع على غزة!

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وقال سموتريتش في بداية اجتماع "كتلة الصهيونية الدينية": "خطوة وقف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، والتي تم اتخاذها بفضل السياسة التي نحن روادها في الحكومة والكابينت".وأكد سموتريتش في كلمته أن "هذه هي البداية فقط".ووفقا له، فإن "الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه، وفتح أبواب الجحيم على غزة في هجوم قوي وقاتل وسريع مما سيؤدي إلى احتلال المنطقة وتشجيع خطة ترامب لتهجير السكان".