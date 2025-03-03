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عربي-دولي

"فتح أبواب الجحيم".. وزير إسرائيلي يتحدث عن هجوم قوي وقاتل وسريع على غزة!

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:15
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كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن وقف المساعدات لغزة هو مجرد الخطوة الأولى، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقطع الكهرباء وستهاجم بقوة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال سموتريتش في بداية اجتماع "كتلة الصهيونية الدينية": "خطوة وقف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، والتي تم اتخاذها بفضل السياسة التي نحن روادها في الحكومة والكابينت".
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وأكد سموتريتش في كلمته أن "هذه هي البداية فقط".

ووفقا له، فإن "الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه، وفتح أبواب الجحيم على غزة في هجوم قوي وقاتل وسريع مما سيؤدي إلى احتلال المنطقة وتشجيع خطة ترامب لتهجير السكان".
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