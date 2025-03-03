Advertisement

إقتصاد

قرار جديد من ترامب.. زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1328525-638766431050363210.jpeg
Doc-P-1328525-638766431050363210.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقّع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مشيرا إلى ما وصفه بإخفاق بكين في التصدي للاتجار بالفنتانيل.
Advertisement

يرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 في المئة إلى 20، وهو ما كان تعهّد به الرئيس الأميركي، وفق منشور للبيت الأبيض على منصة "إكس".

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:20 | 2025-03-03
18:41 | 2025-03-03
16:56 | 2025-03-03
16:39 | 2025-03-03
16:36 | 2025-03-03
16:31 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24