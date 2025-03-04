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عربي-دولي

في اللاذقية.. اشتباكات وحملة أمنية موسعة

Lebanon 24
04-03-2025 | 00:03
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بعد التوتر الذي شهدته مدينة القرداحة في ريف محافظة اللاذقية، الأسبوع الماضي، إثر هجوم استهدف حاجزاً أمنياً، شهدت المحافظة حادثاً آخر مشابهاً
فقد شن مسلحون مساء أمس الإثنين هجوما بالقنابل على دورية أمنية. وقالت مصادر لـ"العربية" اليوم الثلاثاء" إن هجوما مسلحا بالقنابل استهدف دورية للأمن الداخلي قرب دوار الأزهري في مدينة اللاذقية، تلاه أصوات إطلاق نار"
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بينما أفاد مصدر أمني في اللاذقية بأن "مجموعات من فلول النظام السابق قامت عبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور"، وفق ما نقلت وكالة "سانا".
فيما استنفرت قوات الأمن الداخلي في المنطقة مع وصول تعزيزات عسكرية، بهدف ملاحقة المتورطين بالهجوم وإعادة الأمن والاستقرار إلى مكان وقوع الهجوم.

هذا وشنت القوات الأمنية حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة لإلقاء القبض على المتورطين وتسليمهم للعدالة.
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