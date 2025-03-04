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ماسك: كلام زيلينسكي ليس مهمًا بل أفعاله

Lebanon 24
04-03-2025 | 16:52
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صرح رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأميركية إيلون ماسك بأن كلام فلاديمير زيلينسكي ليس مهما، بل أفعاله هي المهمة.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على تصريحات زيلينسكي: "الأفعال هي المهمة وليس الأقوال. دعونا نرى ما هي الإجراءات التي ستتخذ".
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وكتب ماسك في وقت سابق: "زيلينسكي يريدها حربا أبدية، حرب استنزاف فاسدة لا نهاية لها. هذا هو الشر بعينه".
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