ماسك: كلام زيلينسكي ليس مهمًا بل أفعاله

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وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على تصريحات زيلينسكي: "الأفعال هي المهمة وليس الأقوال. دعونا نرى ما هي الإجراءات التي ستتخذ".وكتب ماسك في وقت سابق: "زيلينسكي يريدها حربا أبدية، حرب استنزاف فاسدة لا نهاية لها. هذا هو الشر بعينه".