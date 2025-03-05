لدعم الموازنة... مصر تسعى للحصول على 4 مليارات يورو

أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر أنها تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بقيمة 4 مليارات يورو في حزيران.



وأشار التقرير إلى أن مصر تلقت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من الحزمة البالغة 5 مليارات يورو في نهاية كانون الاول الماضي. (روسيا اليوم)