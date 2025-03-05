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إقتصاد

لدعم الموازنة... مصر تسعى للحصول على 4 مليارات يورو

Lebanon 24
05-03-2025 | 05:19
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أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر أنها تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بقيمة 4 مليارات يورو في حزيران.

وأشار التقرير إلى أن مصر تلقت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من الحزمة البالغة 5 مليارات يورو في نهاية كانون الاول الماضي. (روسيا اليوم)
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