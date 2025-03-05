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عربي-دولي

روسيا... تساؤلات بشأن من سيشارك في محادثات السلام المحتملة

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:20
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن وجود مرسوم أوكراني تم إقراره في عام 2022 والذي يستبعد إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يثير تساؤلات بشأن من سيشارك في محادثات السلام المحتملة لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
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وأضاف بيسكوف في مؤتمره الصحفي اليومي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا يزال محظوراً قانونياً من التفاوض مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أن إعلان زيلينسكي أمس الثلاثاء عن استعداده للتفاوض مع روسيا "في أقرب وقت ممكن" يُعد أمراً "إيجابياً"، لكنه لفت إلى أن "التفاصيل لم تتغير بعد"، في إشارة إلى المرسوم الأوكراني.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي الأوكراني الذي صدر في أيلول 2022، بعد سبعة أشهر من بدء الغزو الروسي، لم يُذكر في التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين الأوكرانيين أو الغربيين.

وينص المرسوم على أن إجراء مفاوضات مع بوتين أصبح مستحيلاً بعد قرار الكرملين بضم أربع مناطق أوكرانية بشكل غير قانوني.
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