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عربي-دولي
الإليزيه يكشف: هذه حقيقة سفر ماكرون إلى واشنطن
Lebanon 24
05-03-2025
|
14:00
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نفى قصر الإليزيه صحة الأنباء حول احتمال سفر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن برفقة فلاديمير زيلينسكي ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر لعرض خطة موحدة لحل الصراع في أوكرانيا.
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ونقلت قناة "BFMTV"عن قصر الإليزيه بيانا مقتضبا جاء فيه: "خلافا لتصريح ممثلة الحكومة صوفي بريما، فإن زيارة ماكرون الجديدة إلى واشنطن ليست قيد النظر فيها في هذه المرحلة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت "ديلي ميل" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن ستارمر وماكرون مستعدان لمرافقة زيلينسكي إلى واشنطن لعرض خطة موحدة لحل الأزمة في أوكرانيا.
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