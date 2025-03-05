الإليزيه يكشف: هذه حقيقة سفر ماكرون إلى واشنطن

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ونقلت قناة "BFMTV"عن قصر الإليزيه بيانا مقتضبا جاء فيه: "خلافا لتصريح ممثلة الحكومة صوفي بريما، فإن زيارة ماكرون الجديدة إلى واشنطن ليست قيد النظر فيها في هذه المرحلة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت "ديلي ميل" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن ستارمر وماكرون مستعدان لمرافقة زيلينسكي إلى واشنطن لعرض خطة موحدة لحل الأزمة في أوكرانيا.