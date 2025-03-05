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عربي-دولي
تعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا دخل حيز التنفيذ.. هذا ما اعلنه البنتاغون
Lebanon 24
05-03-2025
|
23:42
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أكد البنتاغون تعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الساعة 02:00 بتوقيت موسكو ليلة الاثنين الثلاثاء، حسب وكالة "نوفوستي".
ونقلت الوكالة عن مسؤول في البنتاغون أن "وزارة الدفاع الأميركية تلقت أوامر بتعليق جميع أشكال المساعدات العسكرية لأوكرانيا اعتبارا من الساعة 18:00 الاثنين الماضي (02:00 يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو)".
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مع ذلك، رفض البنتاغون التعليق على التقارير التي تشير إلى توقف تزويد أوكرانيا بالبيانات الاستخباراتية. وكانت قناة "سكاي نيوز" قد نقلت عن مصدر أوكراني أن الولايات المتحدة أوقفت تقديم البيانات الاستخباراتية لكييف بالكامل، وليس بشكل انتقائي. وفي وقت لاحق، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف التوقف في تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وفي وقت سابق أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أوقفت إمدادات الذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا إلى حين تأكد الرئيس دونالد ترامب من التزام أوكرانيا بمفاوضات السلام.
من جهة أخرى، أشار رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، إلى أن مطار جيشوف العسكري في بولندا، والذي يعد المركز اللوجيستي الأساسي لإرسال الأسلحة والمساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد توقف عن العمل.
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