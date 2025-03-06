فيديو لوزير أميركيّ... وصليب على جبينه

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ظهر خلال مقابلة تلفزيونية على شبكة "فوكس نيوز"، وعلى جبينه علامة صليب مصنوعة من الرماد، تزامنا مع احتفال المسيحيين بـ"أربعاء الرماد"، الذي يمثل بداية الصوم الكبير.#ماركو #صليب #صوم pic.twitter.com/6y89sd1VzY