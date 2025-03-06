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عربي-دولي

فيديو لوزير أميركيّ... وصليب على جبينه

Lebanon 24
06-03-2025 | 05:24
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ظهر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مقابلة تلفزيونية على شبكة "فوكس نيوز"، وعلى جبينه علامة صليب مصنوعة من الرماد، تزامنا مع احتفال المسيحيين بـ"أربعاء الرماد"، الذي يمثل بداية الصوم الكبير.
 
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