Advertisement

عربي-دولي

بعد إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية.. بازشكيان يهاجم البرلمان الإيراني

Lebanon 24
06-03-2025 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1329931-638768773607095418.jpeg
Doc-P-1329931-638768773607095418.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

هاجم الرئيس الإيراني، يوم الخميس، البرلمان على خلفية قراره باستجواب وإقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة، وارتفاع التضخم.
Advertisement

وفي خطاب له من طهران، قال بزشكيان: "بدلاً من حل أساس المشاكل، نقوم باستبدال المسؤولين باستمرار"، مشيرًا إلى أن استبدال الأشخاص لا يعالج الجوهر ويجب البحث عن حلول حقيقية. وأضاف: "الجمود الإداري هو التحدي الأكبر، حيث لا يزال العديد من المسؤولين متمسكين بالأساليب القديمة ويصعب عليهم تقبل التغيير".

وأكد بزشكيان ضرورة الاعتماد على الشباب والمواهب النخبوية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تغيير المسؤولين لن يؤدي إلى حل المشاكل. كما انتقد بشدة الوضع الاقتصادي الحالي، داعيًا إلى معالجة الأسباب الحقيقية بدلاً من تبادل المناصب.

وفي تطور آخر، أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل الإعلام الإيرانية حالة الركود في الأسواق، معبرين عن استيائهم من ضعف الإقبال على الشراء، ما يعكس استياء المواطنين والتجار مع قرب عيد النوروز. وتؤكد التقارير الاقتصادية أن التضخم في إيران بلغ مستويات مرتفعة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 4.1% في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى في العامين الأخيرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:44 | 2025-03-06
12:34 | 2025-03-06
12:28 | 2025-03-06
12:20 | 2025-03-06
12:11 | 2025-03-06
12:04 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24