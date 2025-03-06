بعد إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية.. بازشكيان يهاجم البرلمان الإيراني

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هاجم الرئيس الإيراني، يوم الخميس، البرلمان على خلفية قراره باستجواب وإقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة، وارتفاع التضخم.وفي خطاب له من طهران، قال بزشكيان: "بدلاً من حل أساس المشاكل، نقوم باستبدال المسؤولين باستمرار"، مشيرًا إلى أن استبدال الأشخاص لا يعالج الجوهر ويجب البحث عن حلول حقيقية. وأضاف: "الجمود الإداري هو التحدي الأكبر، حيث لا يزال العديد من المسؤولين متمسكين بالأساليب القديمة ويصعب عليهم تقبل التغيير".وأكد بزشكيان ضرورة الاعتماد على الشباب والمواهب النخبوية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تغيير المسؤولين لن يؤدي إلى حل المشاكل. كما انتقد بشدة الوضع الاقتصادي الحالي، داعيًا إلى معالجة الأسباب الحقيقية بدلاً من تبادل المناصب.وفي تطور آخر، أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل الإعلام الإيرانية حالة الركود في الأسواق، معبرين عن استيائهم من ضعف الإقبال على الشراء، ما يعكس استياء المواطنين والتجار مع قرب عيد النوروز. وتؤكد التقارير الاقتصادية أن التضخم في إيران بلغ مستويات مرتفعة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 4.1% في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى في العامين الأخيرين.