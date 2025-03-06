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عربي-دولي

بمناسبة عيد المرأة.. بوتين يهنىء العسكريات وعائلات الجنود المشاركين في العملية العسكرية

Lebanon 24
06-03-2025 | 10:43
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في إطار استعداداته للاحتفال بيوم المرأة العالمي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنساء العسكريات وأفراد عائلات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وهنأهم بيومهن المقبل. 
 
وقال بوتين خلال لقائه مع موظفي ومستفيدي مؤسسة "المدافعون عن الوطن": "أرى هنا اليوم نساء يرتدين الزي العسكري. هذا يعني أن بيننا اليوم في هذا اللقاء من تشارك مباشرة في العملية العسكرية الخاصة. أتوجه إليكن بكلمات شكر خاصة وإجلال لاختياركن".

كما أشار بوتين إلى أن النساء "يكثر وجودهن على الخطوط الأمامية"، وهنأ الرئيس جميع الحاضرين في اللقاء بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار، ووصفه بأنه يوم طيب ومفرح. وأكد أن يوم المرأة في روسيا يرتبط دائما بالربيع والتجديد.

واقترح الرئيس الروسي وضع معيار موحد للدعم الإقليمي لعائلات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، كما أكد أن تماسك روسيا هو أحد الشروط الرئيسية للنجاح في ساحة المعركة.

وأشار بوتين إلى أهمية الدعم اللوجستي للمقاتلين على الجبهة، مؤكدا أن المجندين الإلزاميين لا يتم إرسالهم إلى مناطق القتال.

ولفت إلى أن العمل جارٍ في المناطق لدعم المشاركين في العملية وعائلاتهم، وأن الحكام يعملون بإخلاص وجميعهم "متحمسون"، كما أوضح أن الفرقة 76 المحمولة جوا في بسكوف مجهزة بنخبة القوات المسلحة، وهي تقاتل بشكل بطولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا العملية المتعلقة بعمل مؤسسة "المدافعون عن الوطن"، وقال بوتين: "ربما سيكون من الأفضل أن أستمع إليكم حول عمل المؤسسة بشكل مباشر، وحول المجالات التي تعملون فيها، وبشكل عام، حول الوضع الذي يتشكل، وللأسف أحيانا يتشكل بشكل مأساوي للعائلات ولشبابنا: الإصابات والخسائر – كل هذا مرتبط بأعمال القتال. هذه هي الظروف التي نعيش فيها اليوم ونعمل على تعزيز بلدنا".

وأكد الرئيس الروسي أن عمل المؤسسة يقرب من تحقيق النصر لروسيا. بالإضافة إلى ذلك، أيد بوتين اقتراح إنشاء برنامج دعم منفصل للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في إطار برنامج العقد الاجتماعي. (روسيا اليوم) 
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