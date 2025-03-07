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عربي-دولي

وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف "الخطة العربية" لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:13
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قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تتطلع إلى مواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والإدارة الأميركية لاستعراض الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ومزاياها بشكل متكامل.
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وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي، أن عبد العاطي استعرض في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة متناولاً عناصرها ومراحلها المختلفة.

وقال إنه أبرز ما تحظى به الخطة من إجماع عربي كامل على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس.

وكانت القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة، التي عُقدت الثلاثاء، تبنَّت خطة مصر المتعلقة بإدارة غزة وإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه تستغرق خمس سنوات وبتكلفة تزيد على 50 مليار دولار.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب. 
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