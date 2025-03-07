Advertisement

عربي-دولي

عن الحرب الروسية الاوكرانية.. هذا ما اعلنه وزير الخارجية الاميركية

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1330572-638770130194662721.jpg
Doc-P-1330572-638770130194662721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها وأبلغه بأن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.


وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "أكد الوزير أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق سلام دائم".
وأجرى روبيو مكالمة منفصلة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق لمناقشة الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

وكان وزير الخارجية الأوكراني قد قال في وقت سابق إن "مكالمة بناءة" جرت بينه وبين نظيره الأميركي لمناقشة اجتماع ثنائي في السعودية.

وكتب الوزير الأوكراني على منصة إكس يقول "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأميركية ضرورية لتحقيق السلام الدائم. كما ناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي".

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن تفهمه لنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالي في حرب أوكرانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:05 | 2025-03-08
03:59 | 2025-03-08
03:51 | 2025-03-08
03:39 | 2025-03-08
03:35 | 2025-03-08
03:30 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24