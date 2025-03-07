عن الحرب الروسية الاوكرانية.. هذا ما اعلنه وزير الخارجية الاميركية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها وأبلغه بأن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.





وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "أكد الوزير أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق سلام دائم".



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وكان وزير الخارجية الأوكراني قد قال في وقت سابق إن "مكالمة بناءة" جرت بينه وبين نظيره الأميركي لمناقشة اجتماع ثنائي في السعودية.



وكتب الوزير الأوكراني على منصة إكس يقول "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأميركية ضرورية لتحقيق السلام الدائم. كما ناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي".



وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن تفهمه لنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالي في حرب أوكرانيا. وأجرى روبيو مكالمة منفصلة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق لمناقشة الحرب في أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الأوكراني قد قال في وقت سابق إن "مكالمة بناءة" جرت بينه وبين نظيره الأميركي لمناقشة اجتماع ثنائي في السعودية.وكتب الوزير الأوكراني على منصة إكس يقول "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأميركية ضرورية لتحقيق السلام الدائم. كما ناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي".وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن تفهمه لنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالي في حرب أوكرانيا.