لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.. روبيو يتوجه إلى السعودية

Advertisement

قال مكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، إن الوزير سيتوجه الإثنين إلى جدة بالسعودية لمناقشة إمكانية تحقيق السلام مع مسؤولين أوكرانيين.وجاء في البيان أن روبيو سيقوم بهذه الرحلة، التي ستستمر حتى يوم الأربعاء، "لدفع هدف الرئيس ترامب المتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".ومن المقرر أن يلتقي روبيو أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، وبعد ذلك سيتوجه الوزير، يوم الأربعاء، إلى كندا لعقد اجتماع مع نظرائه من دول مجموعة السبع الأخرى.