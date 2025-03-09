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عربي-دولي
الخارجية التركية تحذر من محاولات لإخراج سياسة الحكومة السورية عن مسارها
Lebanon 24
09-03-2025
|
13:50
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن السياسة التي تنتهجها الحكومة السورية منذ أسابيع دون الانجرار بأي استفزاز يتم محاولة إخراجها عن مسارها عبر استفزاز متعمد، وذلك على خلفية الأحداث في الساحل السوري.
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع نظرائه من الأردن والعراق ولبنان وسوريا، على هامش القمة الأمنية الخماسية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد.
وأشار فيدان إلى أن القمة ناقشت مواضيع تتعلق باستقرار سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والأنشطة الإرهابية الإقليمية.
وأضاف: "بالطبع، لدينا عزم على مساعدة الحكومة الجديدة في سوريا من جميع الجوانب ودعم جميع أنشطتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار".
وفيما يعلق بالأحداث التي جرت في الساحل السوري، قال فيدان: "نرى أن هناك محاولات لإخراج السياسة التي تتبعها الحكومة السورية منذ أسابيع دون الانجرار لأي استفزاز، عن مسارها من خلال استفزازات".
وأكد أهمية ابتعاد الطوائف العلوية والمسيحية والدرزية والنصيرية في سوريا عن الاستفزازات.
وشدد فيدان على أن دول المنطقة وتركيا لا تدعم أي مبادرة من شأنها تقويض الاستقرار في سوريا.
وأوضح أن بلاده تؤكد في جميع المحافل على قدسية أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الثقافية.
(الاناضول)
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