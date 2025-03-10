Advertisement

عربي-دولي

بشأن إستئناف القتال في غزة... هذا ما كشفته قناة إسرائيليّة

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1331441-638772123640185835.jpg
Doc-P-1331441-638772123640185835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة الفورية إلى القتال في قطاع غزة.
 
 
وأضافت أنّه من المتوقع أن تمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت للوسطاء وفي مقدمتهم واشنطن التي تواصل تقديم مقترحات التسوية من خلال المبعوث ستيف ويتكوف.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: استعدادات لاستئناف القتال في غزة لصعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية من المفاوضات
lebanon 24
10/03/2025 17:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إسرائيلية متهمة بنشر شائعات عن الجيش المصري
lebanon 24
10/03/2025 17:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل
lebanon 24
10/03/2025 17:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: هناك استعدادات لاستئناف القتال نظرا لصعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية
lebanon 24
10/03/2025 17:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-03-10
10:47 | 2025-03-10
10:25 | 2025-03-10
10:16 | 2025-03-10
09:46 | 2025-03-10
09:33 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24