بشأن إستئناف القتال في غزة... هذا ما كشفته قناة إسرائيليّة

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة الفورية إلى القتال في قطاع غزة.

وأضافت أنّه من المتوقع أن تمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت للوسطاء وفي مقدمتهم واشنطن التي تواصل تقديم مقترحات التسوية من خلال المبعوث ستيف ويتكوف.