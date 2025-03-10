18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روبيو: متفائلون باجتماع جدة
Lebanon 24
10-03-2025
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما يرتقب أن تنطلق غدا الثلاثاء المحادثات بين وفدي أميركا وأوكرانيا في مدينة جدة في السعودية، قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، اليوم الاثنين، "أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيّد".
Advertisement
كما قال من على متن طائرته وهو في طريقه إلى السعودية، "متفائلون باجتماع الغد وممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر".
وتابع: "يمكن البدء بهدنة في أوكرانيا ومن ثم الانتقال إلى التفاوض".
كما أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا لعبت دورا إيجابيا في المحادثات مع أوكرانيا، مؤكداً أن لا وقف للنار في أوكرانيا دون تنازلات من الطرفين.
وبيّن روبيو أن لا موعد محددا للقاء بين
دونالد
ترامب
وفلاديمير
بوتين
.
إلى ذلك، قال إنّ الإدارة الأميركية لديها أدواتها للضغط على
روسيا
ونأمل عدم استخدامها. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ترمب ينفي وقوع صدام بين روبيو وماسك في اجتماع الحكومة يوم الخميس
Lebanon 24
ترمب ينفي وقوع صدام بين روبيو وماسك في اجتماع الحكومة يوم الخميس
10/03/2025 19:46:33
10/03/2025 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك اشتبك مع روبيو في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس
Lebanon 24
ماسك اشتبك مع روبيو في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس
10/03/2025 19:46:33
10/03/2025 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوشيتد برس: إلغاء اجتماع كان مقررا بين روبيو ومسؤولي الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
أسوشيتد برس: إلغاء اجتماع كان مقررا بين روبيو ومسؤولي الاتحاد الأوروبي
10/03/2025 19:46:33
10/03/2025 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: نبارك للبنانيين بالحكومة ومتفائلون بواقعية
Lebanon 24
حاصباني: نبارك للبنانيين بالحكومة ومتفائلون بواقعية
10/03/2025 19:46:33
10/03/2025 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد ارتكابهما انتهاكات دموية في الساحل.. إليكم ما فعلته الإدارة السورية الجديدة بهما (صور)
Lebanon 24
بعد ارتكابهما انتهاكات دموية في الساحل.. إليكم ما فعلته الإدارة السورية الجديدة بهما (صور)
13:25 | 2025-03-10
10/03/2025 01:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضرب وإهانة وتنكيل".. تحقيق إسرائيلي في استخدام غزيين "دروعًا بشرية"!
Lebanon 24
"ضرب وإهانة وتنكيل".. تحقيق إسرائيلي في استخدام غزيين "دروعًا بشرية"!
13:03 | 2025-03-10
10/03/2025 01:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إتهام جديد لـ"حزب الله" والأسد.. ماذا قالت مجلة إسرائيلية عن سوريا؟
Lebanon 24
إتهام جديد لـ"حزب الله" والأسد.. ماذا قالت مجلة إسرائيلية عن سوريا؟
13:00 | 2025-03-10
10/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في العراق.. أقليات تلعفر وسنجار تطالب بحماية وتمثيل
Lebanon 24
في العراق.. أقليات تلعفر وسنجار تطالب بحماية وتمثيل
12:54 | 2025-03-10
10/03/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي في السعودية عشية محادثات أميركية - أوكرانية
Lebanon 24
زيلينسكي في السعودية عشية محادثات أميركية - أوكرانية
12:45 | 2025-03-10
10/03/2025 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
00:33 | 2025-03-10
10/03/2025 12:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
16:00 | 2025-03-09
09/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقِدَ يوم أمس في جنوب لبنان.. هذه آخر المعلومات عن العسكريّ زياد شبلي
Lebanon 24
بعدما فُقِدَ يوم أمس في جنوب لبنان.. هذه آخر المعلومات عن العسكريّ زياد شبلي
06:06 | 2025-03-10
10/03/2025 06:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:25 | 2025-03-10
بعد ارتكابهما انتهاكات دموية في الساحل.. إليكم ما فعلته الإدارة السورية الجديدة بهما (صور)
13:03 | 2025-03-10
"ضرب وإهانة وتنكيل".. تحقيق إسرائيلي في استخدام غزيين "دروعًا بشرية"!
13:00 | 2025-03-10
إتهام جديد لـ"حزب الله" والأسد.. ماذا قالت مجلة إسرائيلية عن سوريا؟
12:54 | 2025-03-10
في العراق.. أقليات تلعفر وسنجار تطالب بحماية وتمثيل
12:45 | 2025-03-10
زيلينسكي في السعودية عشية محادثات أميركية - أوكرانية
12:40 | 2025-03-10
في أول تعليق له.. أردوغان يوجه رسالة لمن يحاول بث "الفتنة" في سوريا
فيديو
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
10/03/2025 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
10/03/2025 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
01:45 | 2025-03-10
10/03/2025 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24