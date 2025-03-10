روبيو: متفائلون باجتماع جدة

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فيما يرتقب أن تنطلق غدا الثلاثاء المحادثات بين وفدي أميركا وأوكرانيا في مدينة جدة في السعودية، قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، اليوم الاثنين، "أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيّد".كما قال من على متن طائرته وهو في طريقه إلى السعودية، "متفائلون باجتماع الغد وممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر".وتابع: "يمكن البدء بهدنة في أوكرانيا ومن ثم الانتقال إلى التفاوض".كما أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا لعبت دورا إيجابيا في المحادثات مع أوكرانيا، مؤكداً أن لا وقف للنار في أوكرانيا دون تنازلات من الطرفين.وبيّن روبيو أن لا موعد محددا للقاء بين وفلاديمير .إلى ذلك، قال إنّ الإدارة الأميركية لديها أدواتها للضغط على ونأمل عدم استخدامها. (العربية)