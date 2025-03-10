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عربي-دولي

في سوريا.. قصف إسرائيلي عنيف على مواقع عسكرية سابقة

Lebanon 24
10-03-2025 | 14:59
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أفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن عدة غارات مساء اليوم على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا.
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وقالت إذاعة "صوت العاصمة" إن "غارات إسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".
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