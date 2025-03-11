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إستشهاد 3 أشخاص في جنين

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:18
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استشهد فلسطينيان برصاص إسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة إلى 3.
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وأفادت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال في حيين من مدينة جنين". (سكاي نيوز)
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