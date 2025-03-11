إستشهاد 3 أشخاص في جنين

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استشهد فلسطينيان برصاص إسرائيلي في جنين شمالي المحتلة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد في المدينة إلى 3.وأفادت في بيان أوردته والمعلومات "وفا"، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال في حيين من جنين". (سكاي نيوز)