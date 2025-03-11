إسرائيل قسّمت جنوب سوريا.. وهذا عدد السوريين الذين تسيطر عليهم!

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن أن تمتلك سيطرة نارية وقدرة على المراقبة في سوريا، تمتد حتى العاصمة .وذكرت القناة أن نحو 40 ألف مدني سوري يتواجدون حاليًا في المناطق التي سيطرت عليها داخل سوريا، وسط تقديرات أمنية تشير إلى انتشار من الخلايا الأمنية في المنطقة.وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يعتبر كل منزل سوري يحتوي على أسلحة، ما يجعله مستعدًا لاحتمالية وقوع عمليات أمنية مفاجئة، إلى أن الجيش قام بتقسيم جنوب إلى ثلاث مناطق رئيسية.