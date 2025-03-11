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عربي-دولي

إسرائيل قسّمت جنوب سوريا.. وهذا عدد السوريين الذين تسيطر عليهم!

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:17
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تمتلك سيطرة نارية وقدرة على المراقبة في سوريا، تمتد حتى العاصمة دمشق.
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وذكرت القناة أن نحو 40 ألف مدني سوري يتواجدون حاليًا في المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل داخل سوريا، وسط تقديرات أمنية تشير إلى انتشار العديد من الخلايا الأمنية في المنطقة.

وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يعتبر كل منزل سوري يحتوي على أسلحة، ما يجعله مستعدًا لاحتمالية وقوع عمليات أمنية مفاجئة، مشيرة إلى أن الجيش قام بتقسيم جنوب سوريا إلى ثلاث مناطق رئيسية.
 
وأشارت القناة إلى أنّ هدف التقسيم المناطقي في سوريا هو منع ترسيخ سيطرة النظام الجديد. (الجزيرة)
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