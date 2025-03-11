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عربي-دولي

روسيا: لا نستبعد التواصل مع واشنطن في الأيام المقبلة

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:04
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أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها لا تستبعد التواصل مع الولايات المتحدة في "الأيام القليلة المقبلة"، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هذا الأسبوع.
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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالات أنباء روسية رسمية: "لا نستبعد التواصل مع ممثلين للولايات المتحدة في الأيام القليلة".
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