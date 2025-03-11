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عربي-دولي

ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:32
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأمل أن توافق روسيا على مقترح لوقف إطلاق النار أعده مسؤولون أميركيون وأوكرانيون خلال المباحثات التي جرت في مدينة جدة السعودية، يوم الثلاثاء.
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وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين، أن اجتماعاً أميركياً سيُعقد مع روسيا، في وقت لاحق يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وفق "رويترز".

وقال ترامب إنه "سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً لزيارة البيت الأبيض"، بعد اللقاء السابق الذي أثار أزمة عاصفة حول العام. 

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات.

وقال روبيو للصحفيين بعد محادثات استمرت أكثر من 8 ساعات في جدة: "سننقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم".
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