ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال

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قال الأميركي إنه يأمل أن توافق على مقترح لوقف إطلاق النار أعده مسؤولون أميركيون وأوكرانيون خلال المباحثات التي جرت في جدة السعودية، يوم الثلاثاء.وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين، أن اجتماعاً أميركياً سيُعقد مع روسيا، في وقت لاحق يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وفق "رويترز".إنه "سيدعو الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً لزيارة البيت الأبيض"، بعد اللقاء السابق الذي أثار أزمة عاصفة حول العام.وفي السياق، قال الأمريكي ماركو روبيو، إن على أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات.روبيو للصحفيين بعد استمرت أكثر من 8 ساعات في جدة: "سننقل هذا العرض الآن إلى ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم".