مسلحون أطلقوا النار على منزله.. اغتيال سفير سوري منشق عن نظام الأسد وشقيقه في درعا (فيديو)

اغتيال السفير المنشق نور الدين اللباد وشقيقه عماد في شمال درعا
السفير نور الدين اللباد الذي اغتيل في درعا عاد من فرنسا قبل أسبوعين
حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اشتباكات وإطلاق قنابل يدوية وإحراق سيارة بعد مقتل لباد pic.twitter.com/D8xwUGogGM
— جهاز الأمن الخاص (@AlShammari68245) March 12, 2025
اغتيال السفير المنشق نور الدين اللباد وشقيقه عماد في شمال درعا
السفير نور الدين اللباد الذي اغتيل في درعا عاد من فرنسا قبل أسبوعين
حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اشتباكات وإطلاق قنابل يدوية وإحراق سيارة بعد مقتل لباد pic.twitter.com/D8xwUGogGM