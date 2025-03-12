واشنطن ترحب باندماج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.. وإسرائيل تتحفظ

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أعربت الأميركية، فجر اليوم الأربعاء، عن ترحيبها باتفاق دمج قوات الديمقراطية (قسد)، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي فيها وتحظى بدعم واشنطن، ضمن مؤسسات الدولة .الأمريكي، مارك روبيو، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن بلاده "ترحب بالاتفاق المعلن في الآونة الأخيرة بين السلطات المؤقتة وقوات الديمقراطية لدمج الشمال الشرقي في موحدة".وأضاف روبيو أن تدعم "الانتقال السياسي الذي يضمن حكما جديرًا بالثقة وغير طائفي باعتباره السبيل الأفضل لتجنب المزيد من الصراع"، مشددًا على أن ستواصل مراقبة التطورات، وتعبر عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت الأقليات.في المقابل، أبدت موقفًا متحفظًا إزاء الاتفاق، حيث نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن سياسي قوله: "يجب الانتظار".وأضاف المصدر أن "الاتفاق مع الدروز أو الأكراد لا يغير من النهج الأساسي لإسرائيل تجاه النظام الجديد في سوريا".وبحسب الصحيفة، تتعامل بحذر مع القيادة الجديدة في دمشق، وسط مخاوف من احتمال تقديمها الدعم للحركات الجهادية. (ارم نيوز)