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عربي-دولي
واشنطن ترحب باندماج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.. وإسرائيل تتحفظ
Lebanon 24
12-03-2025
|
00:27
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أعربت
الولايات المتحدة
الأميركية، فجر اليوم الأربعاء، عن ترحيبها باتفاق دمج قوات
سوريا
الديمقراطية (قسد)، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي فيها وتحظى بدعم واشنطن، ضمن مؤسسات الدولة
السورية
.
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وقال
وزير الخارجية
الأمريكي، مارك روبيو، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن بلاده "ترحب بالاتفاق المعلن في الآونة الأخيرة بين السلطات
السورية
المؤقتة وقوات
سوريا
الديمقراطية لدمج الشمال الشرقي في
سوريا
موحدة".
وأضاف روبيو أن
الولايات المتحدة
تدعم "الانتقال السياسي الذي يضمن حكما جديرًا بالثقة وغير طائفي باعتباره السبيل الأفضل لتجنب المزيد من الصراع"، مشددًا على أن
واشنطن
ستواصل مراقبة التطورات، وتعبر عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت الأقليات.
في المقابل، أبدت
إسرائيل
موقفًا متحفظًا إزاء الاتفاق، حيث نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن
مصدر
سياسي قوله: "يجب الانتظار".
وأضاف المصدر أن "الاتفاق مع الدروز أو الأكراد لا يغير من النهج الأساسي لإسرائيل تجاه النظام الجديد في سوريا".
وبحسب الصحيفة، تتعامل
إسرائيل
بحذر مع القيادة الجديدة في دمشق، وسط مخاوف من احتمال تقديمها الدعم للحركات الجهادية. (ارم نيوز)
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