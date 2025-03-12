على الرغم من المشادة الكلامية بينهما.. ترامب: زيلينسكي مرحب به في البيت الأبيض

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قال الأميركي أمس الثلاثاء انه سيتحدث على الأرجح مع الروسي فلاديمير هذا الأسبوع بعدما أيدت أوكرانيا مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار وإجراء مع لإنهاء الحرب.وأشار إلى أن الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28شباط الماضي.وتحدث البيت الأبيض، وإلى جانبه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، معربا عن أمله في أن يوافق على .للصحفيين: "كما يقولون، لا بد من طرفين للرقص، أليس كذلك؟".وأضاف: "نأمل أن يوافق (بوتين) أيضا، وأعتقد حقا أن ذلك سيشكل 75 بالمئة من الطريق نحو الحل".وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في "توثيق والتفاوض على مواقع الأراضي" لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.وردا على سؤال طرحه عليه صحافي حول ما إذا كان سيستقبل زيلينسكي مجددا في البيت الأبيض، أجاب "بالتأكيد".وحول احتمالات التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، قال "آمل أن يحصل ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف "أعلم أن لدينا اجتماعا كبيرا مع غدا" معربا عن أمله بأن تكون المحادثات مثمرة.وجاءت تصريحات بعد أن اختتم مسؤولون أميركيون وأوكرانيون مطوّلة في السعودية وافقت فيها واشنطن على استئناف تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، كما أيدت خلالها أوكرانيا مقترحا أميركيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.وأعلنت الثلاثاء أنها لا تستبعد التواصل مع الولايات المتحدة في "الأيام القليلة المقبلة".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالات أنباء روسية رسمية "لا نستبعد التواصل مع ممثلين للولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة".(سكاي نيوز)