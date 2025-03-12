Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من المشادة الكلامية بينهما.. ترامب: زيلينسكي مرحب به في البيت الأبيض

Lebanon 24
12-03-2025 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1332176-638773610484165856.jpg
Doc-P-1332176-638773610484165856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء انه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بعدما أيدت أوكرانيا مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب.
Advertisement

وأشار ترامب إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28شباط الماضي.

وتحدث ترامب أمام البيت الأبيض، وإلى جانبه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، معربا عن أمله في أن يوافق بوتين على الاتفاق.

وقال ترامب للصحفيين: "كما يقولون، لا بد من طرفين للرقص، أليس كذلك؟".

وأضاف: "نأمل أن يوافق (بوتين) أيضا، وأعتقد حقا أن ذلك سيشكل 75 بالمئة من الطريق نحو الحل".

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في "توثيق الاتفاق والتفاوض على مواقع الأراضي" لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

وردا على سؤال طرحه عليه صحافي حول ما إذا كان سيستقبل زيلينسكي مجددا في البيت الأبيض، أجاب ترامب "بالتأكيد".

وحول احتمالات التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، قال ترامب "آمل أن يحصل ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "أعلم أن لدينا اجتماعا كبيرا مع روسيا غدا" معربا عن أمله بأن تكون المحادثات مثمرة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن اختتم مسؤولون أميركيون وأوكرانيون محادثات مطوّلة في السعودية وافقت فيها واشنطن على استئناف تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، كما أيدت خلالها أوكرانيا مقترحا أميركيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأعلنت روسيا الثلاثاء أنها لا تستبعد التواصل مع الولايات المتحدة في "الأيام القليلة المقبلة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالات أنباء روسية رسمية "لا نستبعد التواصل مع ممثلين للولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة".(سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يمضي قدما في فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك
lebanon 24
12/03/2025 08:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: إيماءات ونظرات زيلينسكي في البيت الأبيض كانت غير محترمة
lebanon 24
12/03/2025 08:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن تأمل بلقاء ترامب مع بوتين وزيلينسكي قريبا جدا
lebanon 24
12/03/2025 08:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: زيلنسكي قد يزور البيت الأبيض هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل
lebanon 24
12/03/2025 08:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:51 | 2025-03-12
01:41 | 2025-03-12
01:37 | 2025-03-12
01:31 | 2025-03-12
01:26 | 2025-03-12
01:24 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24