بـ 22 طائرة و60 نوعاً من الذخيرة... إسرائيل تكشف أهداف ضربات سوريا (فيديو)

#عاجل مشاهد من الغارات التي شنها سلاح الجو في سوريا: مهاجمة عشرات الأهداف، ومشاركة 22 طائرة حربية وإلقاء 60 نوعًا من أنواع الذخيرة



⭕️أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس الأول (الاثنين) في جنوب على عشرات الأهداف منها الرادارات ووسائل لبلورة صورة… pic.twitter.com/iSkBgEQ28I — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2025 Advertisement

وأشار الجيش إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت أكثر من 60 نوعاً من الذخيرة، على عشرات الأهداف.وتضمنت تلك الأهداف رادارات ووسائل لبلورة صورة استخباراتية جوية، ومقرات قيادة، ومواقع عسكرية على وسائل قتالية، وآليات عسكرية للنظام السوري .وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 بأن الجيش الإسرائيلي "أرسل خلال الأيام الأخيرة طائرات حربية إلى الأجواء السورية"، في خطوة تهدف إلى "ردع قوات تابعة للحكومة الجديدة ومنعها من الاقتراب من المناطق التي يقطنها الدروز".ووفقًا للتقرير، حلّقت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض "كإشارة تحذيرية واضحة".