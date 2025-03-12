بـ 22 طائرة و60 نوعاً من الذخيرة... إسرائيل تكشف أهداف ضربات سوريا (فيديو)

#عاجل مشاهد من الغارات التي شنها سلاح الجو في سوريا: مهاجمة عشرات الأهداف، ومشاركة 22 طائرة حربية وإلقاء 60 نوعًا من أنواع الذخيرة
⭕️أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس الأول (الاثنين) في جنوب سوريا على عشرات الأهداف منها الرادارات ووسائل الرصد المستخدمة لبلورة صورة… pic.twitter.com/iSkBgEQ28I
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2025
#عاجل مشاهد من الغارات التي شنها سلاح الجو في سوريا: مهاجمة عشرات الأهداف، ومشاركة 22 طائرة حربية وإلقاء 60 نوعًا من أنواع الذخيرة
⭕️أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس الأول (الاثنين) في جنوب سوريا على عشرات الأهداف منها الرادارات ووسائل الرصد المستخدمة لبلورة صورة… pic.twitter.com/iSkBgEQ28I