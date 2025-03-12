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عربي-دولي

بـ 22 طائرة و60 نوعاً من الذخيرة... إسرائيل تكشف أهداف ضربات سوريا (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:57
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إن اثنتين وعشرين طائرة حربية شاركت في الغارات التي شنها سلاح الجو، أول أمس الاثنين، على جنوب سوريا.

وأشار الجيش إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت أكثر من 60 نوعاً من الذخيرة، على عشرات الأهداف.

وتضمنت تلك الأهداف رادارات ووسائل الرصد المستخدمة لبلورة صورة استخباراتية جوية، ومقرات قيادة، ومواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية، وآليات عسكرية للنظام السوري السابق.

 وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 بأن الجيش الإسرائيلي "أرسل خلال الأيام الأخيرة طائرات حربية إلى الأجواء السورية"، في خطوة تهدف إلى "ردع قوات تابعة للحكومة السورية الجديدة ومنعها من الاقتراب من المناطق التي يقطنها الدروز".

ووفقًا للتقرير، حلّقت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض "كإشارة تحذيرية واضحة".

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