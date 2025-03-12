مُخطط من البنتاغون لانسحاب القوات الأميركية من سوريا.. مسؤول يتحدث

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وذكرت الوكالة أن مسألة نشر القوات الأميركية أصبحت موضع تركيز متجدد منذ عودة إلى .مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل إذا ما صدر أمر بهذا الشأن، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات سياسية حول .