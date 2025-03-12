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عربي-دولي

مُخطط من البنتاغون لانسحاب القوات الأميركية من سوريا.. مسؤول يتحدث

Lebanon 24
12-03-2025 | 16:24
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أفاد مسؤول في البنتاغون في تصريح لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بأنه لا مؤشرات بعد على انسحاب وشيك للقوات الأميركية من سوريا.
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وذكرت الوكالة أن مسألة نشر القوات الأميركية أصبحت موضع تركيز متجدد منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

وقال مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل إذا ما صدر أمر بهذا الشأن، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات سياسية حول سوريا.
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