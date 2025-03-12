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عملية شمال الضفة الغربية.. إصابة مستوطن إسرائيليّ و "حماس" ترحب

Lebanon 24
12-03-2025 | 16:59
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار قرب منطقة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحواجز المحيطة بالمكان بحثاً عن المنفذ.
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ شاباً في العشرينيات من عمره أصيب خلال العملية، ما أدى إلى فقدانه الوعي، فيما انسحب المنفذ ليلوذ بالفرار.
وأوضحت القناة أن قوات الجيش نصبت حواجز واستنفرت براً وجواً بحثاً عن مطلق النار قرب أرئيل.
بدورها، رحّبت حركة "حماس" بالعملية التي حصلت، قائلة إنها "تمثل رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا في سياق الرد المستمر على جرائم الإحتلال".
 
وأضافت: "ندعو لمزيد من العمليات الموجعة ضد الإحتلال وإلى توحيد الصفوف نحو تصعيد المقاومة حتى دحر العدوان".
 
 

 
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