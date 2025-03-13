ويتكوف يناقش إعمار غزة مع وزراء خارجية عرب

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اجتمع وزراء خارجية عرب في قطر الأربعاء مع الموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمناقشة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حركة في 7 أكتوبر 2023 على جنوب .وذكرت الخارجية القطرية في بيان أنّ الاجتماع شهد مشاركة وزراء خارجية قطر والإمارات والسعودية ومصر والأردن بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة .