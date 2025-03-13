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هذه السلطة الوحيدة التي منحها الإعلان الدستوري للشرع

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:26
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وقّع أحمد الشرع، الرئيس السوري للفترة الانتقالية، اليوم الخميس، على المسودة النهائية للإعلان الدستوري، والتي كشفت عن منحه سلطة استثنائية وحيدة تتمثل في إعلان حالة الطوارئ.  
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وجاء في نص الإعلان الدستوري، الذي أُعلن عنه فور توقيعه من قبل الشرع بعد تسلّمه من اللجنة المكلفة بصياغته، أن إعلان حالة الطوارئ سيكون مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، في حين لا يمكن تمديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب.  

وأكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن حالة الطوارئ حُدّدت بمدة زمنية محددة، ولم تُترك مفتوحة، لضمان عدم استغلالها أو التغوّل في السلطات.
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