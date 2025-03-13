هذه السلطة الوحيدة التي منحها الإعلان الدستوري للشرع

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وقّع أحمد الشرع، السوري للفترة الانتقالية، اليوم الخميس، على المسودة النهائية للإعلان الدستوري، والتي كشفت عن منحه سلطة وحيدة تتمثل في إعلان حالة الطوارئ.وجاء في نص الإعلان الدستوري، الذي أُعلن عنه فور توقيعه من قبل بعد تسلّمه من اللجنة المكلفة بصياغته، أن إعلان حالة الطوارئ مشروطًا بموافقة القومي، لا يمكن تمديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب.وأكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن حالة الطوارئ حُدّدت بمدة زمنية محددة، ولم تُترك مفتوحة، لضمان عدم استغلالها أو التغوّل في السلطات.