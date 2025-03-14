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دعا الروسي فلاديمير بوتين، ، القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى الاستسلام، وذلك بعد أن دعاه الأميركي إلى "الحفاظ" على حياة الأوكرانيين.بوتين في تصريحات متلفزة "نحن متعاطفون مع دعوة ترامب"، مضيفا "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة"، داعيا قادة إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.وفي وقت سابق من ، قال الأميركي، ، إنه تم إجراء "جيدة ومثمرة" مع بوتين.وذكر ، في تدوينة على حسابه في "تروث سوشيال": "أجرينا جيدة ومثمرة للغاية مع بوتين أمس الخميس".وتابع: "لكن في هذه اللحظة تحديدا، آلاف الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي، وفي وضع حرج للغاية. لقد طلبتُ بشدة من بوتين إنقاذ أرواحهم".وأوضح: "ستكون هذه مجزرة مروعة، لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".على الجانب الأوكراني، أكد فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع "صعب للغاية" بالنسبة للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، رغم أن جيشه نفى أي خطر لتعرضه لحصار روسي.وأوضح زيلينسكي خلال لقائه صحفيين في كييف بأن "الوضع في منطقة كورسك صعب جدا".وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من هذه المنطقة الحدودية منذ أغسطس 2024، لكنها اضطرت إلى التراجع بسرعة في الأيام الأخيرة بعد اختراق روسي.وبشأن العلاقة مع واشنطن، أكد زيلينسكي أنه يريد علاقات "طبيعية" مع نظيره الأميركي بعد فصول من التوتر بينهما ومشادة حادة في البيت الأبيض نهاية فبراير.وأكد زيلينسكي أن "العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية بالنسبة إلى .. نحتاج إلى علاقات طبيعية وفاعلة".ومن جانب آخر، جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ، دعوته روسيا وأوكرانيا إلى تقديم "تنازلات" بعد بيان ختامي لمجموعة السبع أكد دعمه لوحدة أراضي اوكرانيا.روبيو للصحفيين بعد مباحثات وزراء خارجية الدول الـعضاء في المجموعة في كندا إن "السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الحرب هو إجراء عملية مفاوضات".وتابع أن "المفاوضات، سواء كانت في مجال الأعمال أو التجارة أو الجغرافيا السياسية، تفترض أن يقدم الطرفان تنازلات".وكان بوتين قد أبدى يوم الخميس، موافقته من حيث المبدأ على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في ، ولكنه قال إنه ينبغي العمل على الشروط، وشدد على أنه يجب أن يمهد ذلك الطريق نحو سلام دائم.وقال: "الفكرة في حد ذاتها صحيحة، ونحن بالتأكيد ندعمها. لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها". (سكاي نيوز)