دولة باتت "أول عدو" لروسيا.. من هي؟

"رويترز" إنّ بريطانيا باتت تمثّل "العدو الأول" لروسيا، في الذي تسعى ، بقيادة رئيسها دونالد ، لإعادة ضبط بموسكو، والتوسط في بين وأوكرانيا".

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ونقلت الوكالة، عن 3 مسؤولين روس، أنّ بريطانيا "تُعدُّ الآن العدو لموسكو"، بحيث اتهمها أحدهم بـ"تأجيج الفوضى والحرب في أوكرانيا".



ووصف مسؤول روسي آخر بريطانيا بـ"القوة الدافعة في الغرب، عندما يتعلق الأمر بحشد المعارضة ضدّ روسيا".



ووفقاً للوكالة، ثمة "مزاج معادٍ لبريطانيا" في ، "رافقه تخفيف ملحوظ وسريع للخطاب المعادي للولايات في الرسمية".



وفي السياق نفسه، أشارت "رويترز" إلى أنّه "تم طرد دبلوماسيين بريطانيين إثنين في قضية تجسس"، وصدر بيان "لاذع" من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي اتهم بريطانيا بكونها "المحرّضة على الحرب"، وبمحاولة عرقلة جهود للتوسط في في .



ووصفت الوكالة هذا البيان، الصادر الإثنين الماضي، بـ"المشحون على نحو غير معتاد"، بحيث جاء فيه أنّ "لندن اليوم، كما كانت عشية الحربين العالميتين في القرن الماضي، تتصرف كمحرّض حرب عالمي رئيس".



إضافةً إلى ذلك، أوضحت الوكالة أنّ كلام الحكومة البريطاني، كير ستارمر، هذا الشهر، بشأن إرسال قوات برية بريطانية وطائرات إلى ، كجزء من قوة حفظ سلام محتملة، "أثار غضب كبار السياسيين الروس".



وأثار ستارمر الغضب في أيضاً من خلال استضافته اجتماع "تحالف الراغبين"، في الـ2 من آذار الحالي، والذي أبدى دعمه لأوكرانيا ضدّ ، ومن خلال ضغوطه الشخصية والهاتفية على ، والهادفة إلى دعم كييف.



وإزاء الموقف البريطاني، قال مشرعون روس إنّه "يجب ألا يتم السماح للشركات من الدول المعادية، مثل بريطانيا، بالعودة، حتى لو تم تخفيف العقوبات الغربية بعد اتفاق النهائي مع ، أو إعطاؤها إجراءات أكثر صعوبةً إذا حدث ذلك"، بحسب "رويترز".



وتحدث فياتشيسلاف فولودين، وهو أحد أبرز حلفاء فلاديمير بوتين، عن "الحاجة إلى استعادة الأموال من بريطانيا"، في إشارة إلى الفوائد المتراكمة على الأصول الروسية المجمدة في المملكة ، والتي تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار، سلّمتها لندن إلى . (الميادين نت)