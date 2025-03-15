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ولاية أميركية ترفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:08
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رفعت محكمة الاستئناف في لويزيانا الأميركية الحظر الموقت المفروض على أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين اعتبارا من الأسبوع المقبل.
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وذكرت وكالة "أ ب" أنه "سيتم تنفيذ أول إعدام باستخدام النيتروجين في لويزيانا وفقا للخطة الموضوعة الأسبوع المقبل، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الجمعة الحظر الموقت الذي فرضه قاض من درجة أدنى".

وكانت محطة "سي بي إس" الإخبارية قد أشارت يوم الأربعاء الماضي إلى وثيقة قضائية تفيد بفرض حظر مؤقت على إعدام المحكوم عليه جيسي هوفمان الابن باستخدام غاز النيتروجين، إلا أن النائب العام قدم استئنافا ضد هذا القرار.

وأشارت التقارير إلى أن محامي المحكوم عليه يأملون في إمكانية إلغاء قرار محكمة الاستئناف قبل موعد الإعدام المقرر في 18 آذار.

وكانت "أسوشيتد برس" قد ذكرت سابقا أن الأميركي جيسي هوفمان الابن، الذي كان من المقرر أن يكون أول شخص يُعدم في لويزيانا بهذه الطريقة، قد طلب من المحكمة تغيير طريقة الإعدام إلى طريقة أكثر إنسانية.

بدورهم، طالب محامو المحكوم عليه بتغيير طريقة الإعدام إلى الإعدام رميا بالرصاص أو الحقنة المميتة، أو أي من الطرق الأخرى المتاحة.
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