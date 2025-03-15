ولاية أميركية ترفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين

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في لويزيانا الأميركية الحظر الموقت المفروض على أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين اعتبارا من الأسبوع المقبل.وذكرت "أ ب" أنه "سيتم تنفيذ أول إعدام باستخدام النيتروجين في لويزيانا وفقا للخطة الموضوعة الأسبوع المقبل، بعد أن ألغت الفيدرالية يوم الحظر الموقت الذي فرضه قاض من درجة أدنى".وكانت محطة "سي بي إس" قد أشارت يوم الأربعاء الماضي إلى وثيقة قضائية تفيد بفرض حظر مؤقت على إعدام المحكوم عليه جيسي هوفمان باستخدام غاز النيتروجين، إلا أن العام قدم استئنافا ضد هذا القرار.وأشارت التقارير إلى أن محامي المحكوم عليه يأملون في إمكانية إلغاء قرار قبل موعد الإعدام في 18 .وكانت "أسوشيتد برس" قد ذكرت سابقا أن الأميركي جيسي هوفمان ، الذي كان من أن يكون أول شخص يُعدم في لويزيانا بهذه الطريقة، قد طلب من تغيير طريقة الإعدام إلى طريقة أكثر إنسانية.بدورهم، طالب محامو المحكوم عليه بتغيير طريقة الإعدام إلى الإعدام رميا بالرصاص أو الحقنة المميتة، أو أي من الطرق الأخرى المتاحة.