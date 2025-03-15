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عربي-دولي

واشنطن تهنئ أذربيجان وأرمينيا لتوافقهما بشأن نص اتفاقية السلام

Lebanon 24
15-03-2025 | 08:25
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هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، كلا من أذربيجان وأرمينيا على توصلهما إلى توافق بشأن النص الكامل لاتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، السبت، إنه "حان الوقت للالتزام بالسلام والتوقيع والتصديق على الاتفاقية والدخول في حقبة جديدة من الرخاء لشعب جنوب القوقاز".

وهنأ البيان أذربيجان وأرمينيا على التوصل إلى توافق بشأن النص الكامل لاتفاقية السلام. (الاناضول)
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