واشنطن تهنئ أذربيجان وأرمينيا لتوافقهما بشأن نص اتفاقية السلام

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هنأت ، كلا من أذربيجان وأرمينيا على توصلهما إلى توافق بشأن النص الكامل لاتفاقية المزمع توقيعها بين .وقالت في بيان، ، إنه "حان للالتزام بالسلام والتوقيع والتصديق على الاتفاقية والدخول في حقبة جديدة من الرخاء لشعب جنوب القوقاز".وهنأ أذربيجان وأرمينيا على التوصل إلى توافق بشأن النص الكامل لاتفاقية . (الاناضول)