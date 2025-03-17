تصعيد خطير.. الحوثيون يعلنون ضرب حاملة الطائرات "ترومان"

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تبنى الحوثيون فجر الإثنين هجوما في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.وقالت الجماعة في بيان على تلغرام: "استهدفت وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائراتِ المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".وأضاف البيان: "نجحت القوات المسلحة اليمنية في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخِ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطعِ الحربية التابعة لها".وشدد على أن الجماعة "تواجه التصعيد بالتصعيد"، وأنها "ستمضي قدما في تنفيذ الخيارات التصعيدية الإضافية في حال استمر العدوان على بلدنا".واختتم بالتأكيد على استمرار الجماعة في "حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات حتى رفعِ الحصار عن قطاع غزة".وأبلغ مسؤول أميركي رويترز بأن طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-16 وإف-18 أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون يوم الأحد، وذلك بعد أن قالت الجماعة الانقلابية إنها حاولت مهاجمة حاملة طائرات أميركية قبالة سواحل اليمن.وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطائرات المسيرة لم تقترب من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي تلعب دورا رئيسيا في الضربات الأميركية على اليمن منذ تولي الرئيس دونالد السلطة.وذكر المسؤول الأميركي أن الجيش رصد أيضا فاشلة لإطلاق الحوثيين صاروخا ليسقط في المياه قبالة سواحل اليمن.ووفق المسؤول فإن الجيش الأميركي لم يتخذ أي إجراء لأنه لم يعتبر ذلك تهديدا.وارتفعت حصيلة الغارات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة ونهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للجماعة الأحد. (سكاي نيوز)