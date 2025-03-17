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عربي-دولي

غارات صباحية على مدينة الحديدة.. أميركا تواصل هجماتها ضد الحوثيين

Lebanon 24
17-03-2025 | 00:32
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، ان الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد الحوثيين. 
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ولم تقدم القيادة المركزية الأميركية مزيدا من التفاصيل، لكنها نشرت مقطع فيديو على موقع "إكس" لإقلاع طائرات عسكرية.

وقالت: "تواصل قوات القيادة المركزية الأميركية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران"، بحسب البيان.

غارتان على الحديدة
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن بوقوع غارتين جويتين في وقت مبكر من اليوم الاثنين في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومترا عن العاصمة صنعاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر يوم السبت الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في عدة محافظات يمنية بما في ذلك صنعاء ومعقل الجماعة في صعدة في أقصى شمال البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال ترامب إن الضربات الجوية استهدفت قواعد وقيادات ومواقع دفاع صاروخي تابعة للحوثيين من أجل حماية الملاحة الأميركية في المنطقة واستعادة حرية الملاحة.

ومنذ بدء الصراع في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، هاجمت جماعة الحوثي مرارا وتكرارا إسرائيل والسفن التجارية الدولية.

وردا على ذلك، هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا مرارا وتكرارا أهدافا حوثية في اليمن.

وحذرت الجماعة اليمنية في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية ما لم تتراجع إسرائيل عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

هذا وتبنى الحوثيون في اليمن، يومي الأحد والاثنين، هجومين ضد حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر، مؤكدين أنهم سيستهدفون أيضا سفن الشحن الأميركية، ردّا على ضربات أميركية على اليمن أوقعت 53 قتيلا وفق وزارة الصحة التابعة لهم.

ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة أنصاره إلى الخروج الاثنين في مسيرات "مليونية" في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تنديدا بالضربات التي تعد الأولى في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.(العربية)
 
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