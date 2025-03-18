Advertisement

عربي-دولي

هجوم حاد من الأزهر على إسرائيل: كيان غدّار وخائن

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1335116-638779184077275058.png
Doc-P-1335116-638779184077275058.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هاجم الأزهر بأشد العبارات الكيان الإسرائيلي معتبرا أن طبيعته هي الغدر والخيانة.
Advertisement
 
وأدان الأزهر ما وصفه بالعدوان "الإرهابيّ الغادر الذي شنَّه الكيان الصهيوني" على قطاع غزة فجر اليوم وأسفر عن وقوع أكثر من 400 شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وقال الأزهر في بيان له أن هذا العدوان جاء على الأبرياء وهم نيام في خيامهم بعد الاتفاق على وقف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفي مشهد يبرهن على طبيعة هذا الكيان و"غدره وخيانته للمواثيق والعهود" من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من أرضه رغم الرفض العالمي المتكرر.

وأكد الأزهر أن "هذا الكيان أثبت للعالم كله تجرده من كل معاني الإنسانية والمروءة، وأن جرائمه فضحت وجهه الدموي وديدنه المتوارث عبر التاريخ في نقض العهود والمواثيق، وأن كل ما يقوم به هو ممارسة الخداع لالتقاط الأنفاس وارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح".

وأضاف الأزهر أن "الاحتلال لن يخطو خطوة حقيقيَّة في طريق وقف العدوان طالما أن هناك قوى عالمية تدعمه وتصمت عن جرائمه لمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاك المواثيق الدولية الإنسانية والأخلاقية".

وشدد الأزهر على الجريمة الكبرى التي ترتكبها قوى عالمية "توفر للاحتلال الإسرائيلي الحماية من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي يعجز اللسان عن وصف بشاعتها وقسوتها".

وأكد الأزهر أن ما شهده العالم فجر اليوم هو "إرهاب أسود يضاف إلى السجل الإجرامي لهذا الكيان الذي استباح دماء الأبرياء وعرضهم وأرضهم وحقوقهم"، مشددًا على أن مناصرة المحتل المعتدي وإغماض الأعين عما يقوم به هو ردة حضاريَّة وأخلاقية ومشاركة فعلية فيما يرتكبه من جرائم.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحرك العاجل لوقف آلة القتل الصهيونية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم والمذابح من قادة هذا الكيان المحتل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
18/03/2025 21:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزهر يُحرم مشاهدة هذا المسلسل الرمضاني.. فما السبب؟
lebanon 24
18/03/2025 21:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"خدع القرن الماضي لن تتكرر".. كيف علّق الأزهر على "تهجير الفلسطينيين"؟
lebanon 24
18/03/2025 21:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"خائنة".. الفضائح تلاحق صديقة بيلنغهام
lebanon 24
18/03/2025 21:53:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2025-03-18
15:35 | 2025-03-18
15:17 | 2025-03-18
15:00 | 2025-03-18
14:57 | 2025-03-18
14:33 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24