Advertisement

عربي-دولي

60 دقيقة.. تفاصيل المكالمة "الجيدة" بين ترامب وزيلينسكي

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1335660-638780079108752236.jpg
Doc-P-1335660-638780079108752236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا الأربعاء لنحو الساعة، وذلك بعد يوم من اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إجراء الاتصال الهاتفي من أجل "التوفيق بين طلبات واحتياجات روسيا وأوكرانيا" مع سعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.
Advertisement

وأضاف ترامب: "نحن على الطريق الصحيح"، قائلا إنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثة في بيان.

وكان ترامب قد تحدث هاتفيا الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف جزئي لإطلاق النار.

ووافق بوتين على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة ولكنه رفض دعم وقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما.

ويأتي الاتصال بعد 3 أسابيع من اللقاء "الكارثي" بينهما في البيت الأبيض.

وقتها، شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مواجهة كلامية "قوية" بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تصبح لهجتهما قوية تجاه بعضهما البعض، حيث قال ترامب لزيلينسكي: "أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنبتعد".

وأضاف: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".

كما نقلت الصحفية في "سي إن إن" كايتلان كولينز على حسابها في منصة "إكس" بعض تفاصيل المواجهة، حيث قالت: "الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس والرئيس زيلينسكي كانوا يتبادلون أطراف الحديث في المكتب البيضاوي". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. اليكم ما جرى في لقاء الـ50 دقيقة بين ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
19/03/2025 21:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كل ما يجب معرفته عن "خطة ترامب" لغزّة.. تفاصيل خطاب الـ40 دقيقة
lebanon 24
19/03/2025 21:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل... هكذا انفجر الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
19/03/2025 21:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وصفها بـ"الجيدة والمثمرة".. ترامب يكشف تفاصيل اتفاقه مع بوتين
lebanon 24
19/03/2025 21:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:03 | 2025-03-19
14:59 | 2025-03-19
14:46 | 2025-03-19
14:19 | 2025-03-19
14:18 | 2025-03-19
14:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24