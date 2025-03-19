"خيانة للجنود".. ماذا قال قادة إسرائيليون سابقون عن تجدد حرب غزة؟

أفردت وسائل إعلام إسرائيلية مساحة واسعة لتداعيات استئناف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة، وسط انتقادات مراقبين وقادة عسكريين سابقين لإنهاء وقف إطلاق النار.

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وأنهى الجيش تفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي أبرم في كانون الثاني الماضي، بعدما شن هجوماً جوياً مباغتاً فجر الثلاثاء شمل منازل وخياما ومدارس ومراكز إيواء في قطاع غزة.

ووفق أمير إتينغر مراسل شؤون الكنيست في صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن هدف الحرب الخاص بإعادة المحتجزين في قطاع غزة بات ذا أولوية أقل، في ظل منح الأولوية لهدف على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعرب إتينغر عن قناعته بأن وقف الحرب بات أصعب "إن لم يكن مستحيلا"، خاصة مع تصاعد الحديث عن استدعاء قوات الاحتياط.



وكان وزير يسرائيل كاتس توعد -أمس الأربعاء- الفلسطينيين في قطاع غزة بمزيد من الدمار، معتبرا أن "القادم أصعب بكثير"، كما هدد بتهجير الغزيين من مناطق القتال و"فتح باب المغادرة (التهجير) إلى أماكن أخرى في العالم لمن يرغب".

أما العميد احتياط غيورا عنبر، وهو قائد فرقة سابقا، فقد اعتبر استئناف الحرب "انعداما مطلقا للمسؤولية".



ولم يكتفِ عنبر بذلك، بل قال إن الأمر يصل إلى حد خيانة الجنود والأسرى المحتجزين وشعب .



وفي السياق ذاته، أكد قائد الدفاعات الجوية سابقا تسفيكا حاييموفيتش أنه كان يمكن استعادة المحتجزين من دون استئناف الحرب.



وأكد حاييموفيتش أن العودة إلى الحرب بالنسبة لرئيس الأركان الجديد ومجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) تعني أن الأولوية للقضاء على حماس أولا، ثم يأتي بعد ذلك ملف الأسرى المحتجزين. (الجزيرة نت)